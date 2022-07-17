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Росіяни обстріляли Соледар і село під Бахмутом. Поранено трьох дітей

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Соледар, Неділя 17 липня 2022 21:29
Росіяни обстріляли Соледар і село під Бахмутом. Поранено трьох дітей Фото: наслідки сьогоднішніх обстрілів (gp.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська обстріляли Соледар і село Ягідне Бахмутського району. В результаті є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що в результаті масованих атак травмовані троє громадян. Також отримали осколкові поранення троє дітей.

Крім того, пошкоджено кілька приватних будинків, господарських будівель і гаражів. Відкрито кримінальні справи за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противник з реактивних систем залпового вогню обстріляв населені пункти біля лінії зіткнення в Запорізькій області.

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