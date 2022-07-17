Россияне обстреляли Соледар и село под Бахмутом. Ранены три ребенка
Фото: последствия сегодняшних обстрелов (gp.gov.ua)
Российские войска обстреляли Соледар и село Ягодное Бахмутского района. В результате есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Сообщается, что в результате массированных атак травмированы трое граждан. Также получили осколочные ранения трое детей.
Кроме того, повреждены несколько частных домов, хозяйственных построек и гаражей. Открыты уголовные дела по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, ранее сообщалось, что противник из реактивных систем залпового огня обстрелял населенные пункты возле линии соприкосновения в Запорожской области.
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