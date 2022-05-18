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Росіяни знову обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської і Сумської областей

Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Підрозділи РФ обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес, Чернігівської та Сумської областей відповідно. На кордоні росіяни ведуть розвідку та поповнюють свої позиції боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, зі своєї території росіяни двічі відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району.

"Зустріли ми вогонь як годиться. Нажаль, постраждала природа біля Середино-Буди", - написав Живицький.

За даними Генштабу, ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Противник проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування.

За наявною інформацією, підрозділи збройних сил Російської Федерації, що дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.

Нагадаємо, намагаючись прорватися у Сумській області, російські війська не тільки перевіряють обороноздатність ЗСУ, а й укріплюють свій кордон, страхуючи себе у разі можливого наступу.

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