Росіяни обстріляли Нікопольський район фосфорними снарядами

Окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області фосфорними снарядами. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Ворог знову вдарив по наших сусідах - Нікопольському району. Били зокрема фосфорними снарядами, внаслідок чого сталися серйозні загоряння, але пожежу також вдалося вночі рятувальникам ліквідувати", - написав Вілкул.
Нагадаємо, кремлівські найманці обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області, вбивши чотирьох цивільних людей. Опубліковані фото наслідків ворожих ударів.
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