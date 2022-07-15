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Росіяни обстріляли Нікопольський район фосфорними снарядами

Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район фосфорними снарядами (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області фосфорними снарядами. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Ворог знову вдарив по наших сусідах - Нікопольському району. Били зокрема фосфорними снарядами, внаслідок чого сталися серйозні загоряння, але пожежу також вдалося вночі рятувальникам ліквідувати", - написав Вілкул.

Нагадаємо, кремлівські найманці обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області, вбивши чотирьох цивільних людей. Опубліковані фото наслідків ворожих ударів.

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