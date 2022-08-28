Росіяни обстріляли Енергодар: що відомо

"Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів- Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих на подвір’ї автомобілів.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на обстріли Енергодара написав, що ядерний шантаж не має залишатися без відповіді.

"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують та намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія - держава-спонсор тероризму", - написав він.