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Окупанти обстріляли Чугуївський район сьогодні: є жертви

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Харків, Четвер 25 серпня 2022 14:10
Окупанти обстріляли Чугуївський район сьогодні: є жертви Фото: росіяни обстріляли Чугуївський район сьогодні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 25 серпня, російські окупанти обстріляли село Леб'яже в Чугуївському районі Харківської області. Жертвами обстрілу стало подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке", - розповів він.

Як повідомлялося, у середу, 24 серпня, російські військові обстріляли місто Дергачі в Харківській області. Окупанти завдавали ударів із артилерії.

Відзначимо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.

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