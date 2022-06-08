Росіяни не контролюють трасу Лисичанськ - Бахмут, - ОВА

Траса Лисичанськ - Бахмут не контролюється російськими окупаційними військами. Однак вона обстрілюється дуже потужно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми маємо доступ в Лисичанськ, кожен день підвозимо гуманітарні вантажі і намагаємося зараз евакуювати людей по 10, по 15, по 20", - заявив він.

При цьому він додав, що зараз проводиться евакуація з Лисичанська і Горської громади.