ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни доправили в Севастополь катер, підбитий біля Зміїного

Новость на русском →
Севастополь, Субота 09 липня 2022 19:26
Росіяни доправили в Севастополь катер, підбитий біля Зміїного Фото: росіяни доправили в Севастополь катер, підбитий біля Зміїного (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До Севастополя доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер, що отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написав він.

Нагадаємо, 30 червня окупанти покинули острів Зміїний після проведеної ЗСУ операції по звільненню.

Військові розкрили деталі спеціальної операції з висадки та зачистки острова.

7 липня українські бійці підняли на Зміїному прапор України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Війна Росії проти України
NEWS
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії