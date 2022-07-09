Росіяни доправили в Севастополь катер, підбитий біля Зміїного
Фото: росіяни доправили в Севастополь катер, підбитий біля Зміїного (t.me/Bratchuk_Sergey)
До Севастополя доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер, що отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написав він.
Нагадаємо, 30 червня окупанти покинули острів Зміїний після проведеної ЗСУ операції по звільненню.
Військові розкрили деталі спеціальної операції з висадки та зачистки острова.
7 липня українські бійці підняли на Зміїному прапор України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.