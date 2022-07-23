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Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і активно мінують річку Інгулець, - ISW

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Херсонська область, Субота 23 липня 2022 05:23
Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і активно мінують річку Інгулець, - ISW Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росіяни можуть готуватися до контрнаступу українських військ в районі Снігурівки – Зеленодольська на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, про це свідчить те, що російські сили активно мінують береги Інгульця в районах, що межують зі Снігурівкою і Зеленодольськом.

Росіяни завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонською та Миколаївською областями.

Крім того, як пише ISW, російські війська завдавали ударів на схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута і без успіху намагалися просунутися північно-західніше Донецька.

Водночас українські війська вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і активно мінують річку Інгулець, - ISW

Раніше в ISW припустили, що президент РФ Володимир Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

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