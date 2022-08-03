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Росіяни били з "Ураганів" по Криворізькому району: є поранений

Фото: росіяни били з "Ураганів" по Криворізькому району: є поранений (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти двічі били по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області касетними снарядами з "Ураганів". Поранень зазнав 73-річний чоловік. Він перебуває у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Зазначається, у що у Мар’янському та Великій Костромці внаслідок атаки були пошкоджені кілька десятків приватних будинків.

Наразі на місці працюють фахівці. Вони з’ясовують масштаби руйнувань.

Нагадаємо, вночі 3 серпня росіяни вдарили по Криворізькому району. Внаслідок обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

В ніч на 2 серпня окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони.

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Дніпропетровська область