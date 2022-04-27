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Колаборанти заявили про створення своїх "адміністрацій" в Херсонській області

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Україна, Середа 27 квітня 2022 16:28
Колаборанти заявили про створення своїх "адміністрацій" в Херсонській області Фото: колаборанти заявили про створення своїх "адміністрацій" в Херсонській області (glavred.info)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські ЗМІ росповсюджують інформацію про створення у Херсонській області на окупованій території нових "адмінстрацій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням РИА-новости.

"У містах і районах Херсонської області (під контролем російських військових) сформовано нові військово-цивільні адміністрації, розповів заступник голови військово-цивільної адміністрації регіону Стремоусов", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Горностаївку (Херсонська область) заїхали представники російських військ та повідомили про створення комендатури.

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