Росіяни безуспішно намагалися вийти на межі Херсонської області, - Генштаб ЗСУ

Забезпечити вихід на адміністративні межі Херсонської області та просунутися вбік Миколаєва спробували окупаційні війська РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Ворожі підрозділи впродовж дня 25 травня намагалися покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Росіяни спробували забезпечити вихід на межі Херсонщини та створити передумови до наступу на Миколаїв.
"Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського", – йдеться в повідомленні.
Раніше переодягнені у форму ЗСУ росіяни намагалися захопити спостережний пункт на Миколаївщині. Внаслідок атаки 4 окупанти вбиті, а решта – втекли з поля бою.
До слова, Генштаб розкрив основні зусилля військ РФ на Сході.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.