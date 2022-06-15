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Росіяни та білоруси зможуть зіграти на US Open: є нюанс

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США, Середа 15 червня 2022 11:44
Росіяни та білоруси зможуть зіграти на US Open: є нюанс Фото: Перша ракетка світу Даниїл Медведєв (rolandgarros.com)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонаті Сполучених Штатів із тенісу вирішили не чинити перепон до участі в турнірі представників РФ і Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт USTA.

Тенісна асоціація США (USTA) допустила росіян і білорусів до участі в US Open. Проте, виступатимуть вони під нейтральними прапорами.

Організатор турніру запевнив, що лінія засудження Росії за вторгнення до України не змінилася. USTA надалі підтримує заборону на членство в міжнародних організаціях білоруської та російської тенісних федерацій, а також участь обох збірних у командних змаганнях.

"Ми визнаємо, що кожна організація має справу з унікальними обставинами в момент ухвалення рішень. Наші власні обставини схилили до дозволу виступити всім гравцям, які мають право на участь у Відкритому чемпіонаті США 2022 року, незалежно від громадянства", – йдеться в заяві асоціації.

Цьогоріч US Open пройде з 29 серпня по 11 вересня. Раніше Вімблдонський турнір не допустив громадян РФ і Білорусі до участі в змаганнях і був позбавлений функціонерами рейтингових очок.

До слова, Серена Вільямс отримала спеціальне запрошення на Вімблдон-2022.

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