Росіянам у 2021 році найчастіше відмовляли у в’їзді в Україну

Відомо, що за півроку співробітники ДПСУ відмовили у в'їзді в Україну 19,3 тисячі іноземців.

Зазначено, що ці показники у порівнянні з першим півріччям 2020 року зросли в середньому в 1,6 рази (за січень-червень 2020 прикордонники відмовили у пропуску 11,7 тисячі осіб).

Це пояснюється тим, що здебільшого іноземці, які прибували з країн зі значним поширенням COVID-19, не мали необхідних документів для в’їзду в Україну під час пандемії.

За інформацією відомства, серед недопущених найбільше громадян Росії - 2 818 осіб.

Уточнюється, що цей показник збільшився у порівнянні з минулим роком у 2,7 раза.

Також частіше відмови в пропуску отримували громадяни Молдови, Туреччини, Польщі, Румунії, Білорусі та Німеччини.

У ДПСУ наголошують, що серед недопущених суттєво зросла й частка потенційних незаконних мігрантів - з 2 270 осіб за перше півріччя минулого року - до 4 058 осіб цього річ.

Зокрема, в цій категорії перше місце зайняли росіяни - 1 236 громадян.

Так, найбільшу кількість відмов нелегальним мігрантам зафіксовано в авіаційних пунктах пропуску, що становить 62,1% від загальної кількості.