ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіян закликали утриматись від поїздок в Британію після санкцій проти Кабаєвої

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 13 травня 2022 14:38
Росіян закликали утриматись від поїздок в Британію після санкцій проти Кабаєвої Фото: Володимир Путін і Аліна Кабаєва (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ РФ закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Великобританії через її "вкрай недружній курс". Такі рекомендації були висунуті одразу після введення санкцій проти ймовірної коханки Путіна, гімнастки Аліни Кабаєвої, а також його родичів і колишньої дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Беручи до уваги вкрай недружній курс Великобританії щодо нашої країни, щоб уникнути фінансових втрат та інших можливих проблем, рекомендуємо російським громадянам утриматися, якщо це можливо, від поїздок до Великобританії та спроб оформлення британських віз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні уряд Великобританії для посилення тиску на російського президента Володимира Путіна ввів санкції проти колишньої російської гімнастки Аліни Кабаєвої, а також його родичів і колишньої дружини за розв'язану Росією війну проти України.

Додамо, у квітні цього року Великобританія запровадила санкції проти дочок Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Кабаева
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС