Росіян закликали утриматись від поїздок в Британію після санкцій проти Кабаєвої

У Міністерстві закордонних справ РФ закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Великобританії через її "вкрай недружній курс". Такі рекомендації були висунуті одразу після введення санкцій проти ймовірної коханки Путіна, гімнастки Аліни Кабаєвої, а також його родичів і колишньої дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Беручи до уваги вкрай недружній курс Великобританії щодо нашої країни, щоб уникнути фінансових втрат та інших можливих проблем, рекомендуємо російським громадянам утриматися, якщо це можливо, від поїздок до Великобританії та спроб оформлення британських віз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні уряд Великобританії для посилення тиску на російського президента Володимира Путіна ввів санкції проти колишньої російської гімнастки Аліни Кабаєвої, а також його родичів і колишньої дружини за розв'язану Росією війну проти України.

Додамо, у квітні цього року Великобританія запровадила санкції проти дочок Путіна.

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