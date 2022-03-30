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Росія заявила, що Україна готова погоджувати навчання з країнами-гарантами

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Москва, Середа 30 березня 2022 17:02
Росія заявила, що Україна готова погоджувати навчання з країнами-гарантами Фото: Володимир Мединський (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Володимир Мединський висловився про переговорний процес з Україною. Він прокоментував позицію щодо проведення військових навчань за участю іноземних військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Мединського.

Глава російської переговорної групи Володимир Мединський висловився щодо переговорного процесу. Він розповів про готовність України узгоджувати військові навчання з країнами-гарантами.

"Вони передали нам зафіксовані принципи можливої майбутньої угоди...Зобов'язання проводити військові навчання за участю іноземних збройних сил тільки за погодженням з державами гарантами, в числі яких буде і Росія", - заявив Мединський.

Нагадаємо, що Давид Арахамія розповів про першу конкретику в переговорах.

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