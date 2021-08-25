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Росія заявила про плачевний стан відносин з ЄС: Лавров назвав причину

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Москва, Середа 25 серпня 2021 14:43
Росія заявила про плачевний стан відносин з ЄС: Лавров назвав причину Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Jeon Heon-Kyun-Pool/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про жалюгідний стан відносин з ЄС. Він також назвав причину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, контакти зведені до мінімуму. Він провів зустріч з головою МЗС Австрії Александером Шалленберг.

"Особливу увагу приділили обстановці на європейському континенті, в тому числі плачевному стану відносин між Росією і Європейським Союзом. Контакти з Брюсселем зведені до мінімуму внаслідок політики ЄС, яка спрямована на стримування Росії", - сказав Лавров.

Однак, він заявив, що Росія висловила готовність розвивати прагматичний діалог і з Євросоюзом.

Раніше повідомлялося, що ЄС може задіяти "багато інструментів" проти РФ за порушення транзиту газу через Україну.

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