Росія заявила про плачевний стан відносин з ЄС: Лавров назвав причину
Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Jeon Heon-Kyun-Pool/Getty Images)
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про жалюгідний стан відносин з ЄС. Він також назвав причину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
За його словами, контакти зведені до мінімуму. Він провів зустріч з головою МЗС Австрії Александером Шалленберг.
"Особливу увагу приділили обстановці на європейському континенті, в тому числі плачевному стану відносин між Росією і Європейським Союзом. Контакти з Брюсселем зведені до мінімуму внаслідок політики ЄС, яка спрямована на стримування Росії", - сказав Лавров.
Однак, він заявив, що Росія висловила готовність розвивати прагматичний діалог і з Євросоюзом.
Раніше повідомлялося, що ЄС може задіяти "багато інструментів" проти РФ за порушення транзиту газу через Україну.