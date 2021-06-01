Росія завозить на Донбас нове артилерійське та стрілецьке озброєння, - розвідка

За інформацією розвідки, Росія постачає на окуповані території Донецької та Луганської областей артилерійське та стрілецьке озброєння, а також боєприпаси. Партії озброєння завозяться на окупований Донбас через непідконтрольну Україні ділянку українсько-російського кордону.

"Водночас під керівництвом військових інструкторів ЗС РФ проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів", - додали в Міноборони.

Також окупаційні війська на Донбасі мінують прилеглу до лінії фронту територію. Для цього застосовуються заборонені міжнародними конвенціями міни російського виробництва.

"Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення", - наголосили у міністерстві.