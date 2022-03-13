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Росія запросила у Китаю військову техніку для підтримки війни,- Financial Times

Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація запросила у Китаю військову допомогу під час повномасштабного вторгнення на територію України. Сполучені Штати Америки занепокоєні тим, що зв’язки між Пекіном та Москвою стають дедалі тіснішими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Financial Times.

Як відзначають офіційні особи США, Російська Федерація запросила у Китаю військову техніку для підтримки війни в Україні. Білий дім занепокоєним тим, що Пекін все ж може підірвати зусилля Заходу в наданні нашій країні допомоги. Наразі невідомо про яку саме техніку йдеться.

Деякі з офіційних осіб стверджують, що на третій тиждень війни, є ознаки того, що у агресора закінчуються деякі види озброєнь.

Білий дім поки що не прокоментував цю інформацію, а посольство Китаю у Вашингтоні також не відповіло на запит про коментар.

Тим часом радник з національної безпеки США Джейк Салліван прямує до Риму, аби у понеділок зустрітися з вищим посадовцем Китаю щодо зовнішньої політики Ян Цзечі, аби попередити його про те, щоб Китай навіть й не намагався допомогти Росії в продовжені війни або ж ухиленні від санкцій.

"Ми подбаємо про те, щоб ні Китай, ні будь-хто інший не змогли компенсувати Росії ці втрати. Що стосується конкретних способів зробити це, знову ж таки, я не збираюся викладати все це публічно, але ми повідомимо про це Китаю приватно, як ми вже робили і продовжуватимемо робити”, - заявив Салліван.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван і вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною.

Війна Росії проти України триває вісімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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