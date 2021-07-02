Росія заборонила ввезення з України морозива, газованої води, макаронів і ряду інших продуктів

Уряд Росії розширив список товарів, постачання яких заборонені з України. У перелік потрапили: морозиво, газована вода, макарони і ряд інших продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову російського уряду .

Документ датований 28 червня, але був опублікований тільки сьогодні. Він вносить зміни до Додатка №1 постанови від 29 грудня 2018 року.

У розширений список забороненого імпорту з України потрапили ячмінь, пальмова олія та його фракції, готові або консервовані м'ясні та морські продукти, цукор, какао-паста, макаронні вироби та мюслі.

Крім того, заборонено ввезення в Росію кетчупу та інших томатних соусів, супів і больенов, а також заготівля для їх приготування, води, включаючи мінеральні і газовані, морозива та інших видів харчового льоду.

Заборона також торкнулася відходів від виробництва крохмалю з кукурудзи, макухи і продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.