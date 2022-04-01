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Росія заблокувала роботу моніторингової місії ОБСЄ в Україні

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 03:06
Росія заблокувала роботу моніторингової місії ОБСЄ в Україні ОБСЄ в Україні (Фото: osce.usmission.gov)
Автор: Константин Широкун

Росія заблокувала роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, серед ключових завдань якої були зменшення напруги, а також розвиток миру, стабільності та безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

У Міністерстві закордонних справ України впевнені, що Росія не зацікавлена в роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка повинна фіксувати численні порушення російськими загарбниками норм міжнародного гуманітарного права, фактів вчинення військових злочинів і злочинів проти людяності.

Але в МЗС України запевнили, що деструктивна позиція РФ не дозволить уникнути відповідальності ні військовому і політичному керівництву, ні безпосереднім виконавцям злочинних наказів. Українські дипломати також висловлюють рішучу підтримку зусиллям польського головування та Генеральному секретарю ОБСЄ для забезпечення ефективної присутності ОБСЄ в Україні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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