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Росія висилає дипломата Чорногорії з країни

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Москва, Вівторок 31 травня 2022 15:54
Росія висилає дипломата Чорногорії з країни фото: Росія висилає дипломата Чорногорії з країни (mid.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У Міністерство закордонних справ Росії викликали посла Чорногорії Мілорада Шпіновича. Йому вручили ноту, в якій один співробітник посольства Чорногорії оголошений персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"Дана міра є відповіддю на прийняте 7 квітня чорногорською стороною нічим не обґрунтоване рішення оголосити persona non grata ряд дипломатів Посольства Росії в Подгориці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Росія вислала п'ять співробітників посольства Португалії.

Крім того, Росія вислала понад 20 іспанських дипломатів.

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