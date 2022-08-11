Росія виступила проти пропозиції Швейцарії представляти інтереси Києва

Україна домовилась зі Швейцарією про представлення інтересів Києва в Росії. Москва виступає проти цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " ТАСС ".

За словами заступника директора департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Івана Нечаєва, Швейцарія не може представляти інтереси Києва через нібито втрачений нейтральний статус після введення санкцій.

Нечаєв додав, що Швейцарі нібито вже давно запитувала у Москви щодо представлення інтересів України, однак Росія відмовила.

"Той факт, що Берн, знаючи нашу думку, продовжив переговори з Києвом щодо взаємного представництва, підтверджує, що інтереси Росії його насправді не хвилюють. Це тільки зміцнює нашу позицію про те, що ні про яке представництво і посередництво Швейцарії не може бути й мови", - заявив Нечаєв.