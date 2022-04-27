Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія випустила по Україні понад 1300 ракет. Йдеться про ракетне озброєння і повітряного, і морського, і наземного базування.

"За нашими даними у них вже запаси скоротилися більш ніж удвічі за той час, який вони з 24 лютого активно їх використовують по території України. Приблизно цифри, які називаються, це понад 1000 ракет вони вже використовували. Точніше, більш як 1300 ракет. Якщо вважати, що вдвічі скоротилося, то приблизно можна порахувати, скільки залишається", - повідомила Маляр.

Маляр також зазначила, що у Росії є виробництво ракет, але воно ускладнене через санкції. В результаті економічних обмежень військова промисловість не може отримати ряд комплектуючих. Наявного запасу деталей вистачить на кілька місяців.