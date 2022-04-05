Росія випустила чотири крилаті ракети по Україні з території Білорусі

Росія намагалася нанести удар крилатими ракетами по Україні з території Білорусі. Однак усі чотири ракети були знищені або пошкоджені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування " Захід " Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях", - йдеться в повідомленні.

Водночас засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.

Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".