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Росія випустила чотири крилаті ракети по Україні з території Білорусі

Фото: крилаті ракети були випущені з Білорусі по Україні 5 квітня (facebook.com/PvkZahid)
Автор: Олександр Білоус

Росія намагалася нанести удар крилатими ракетами по Україні з території Білорусі. Однак усі чотири ракети були знищені або пошкоджені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях", - йдеться в повідомленні.

Водночас засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.

Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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