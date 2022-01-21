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Росія висунула нові вимоги щодо "гарантій безпеки": повна заява

Автор: Анастасія Рокитна

Росія висунула вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. Однак, сьогодні в МЗС РФ заявили, що російські пропозиції щодо "гарантій безпеки" мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

У міністерстві відповіли на питання, що означає для Болгарії і Румунії вимога Росії, що НАТО повинно повернутися до конфігурації 1997 року.

"Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", - йдеться в письмових відповідях Міністерства закордонних справ на питання, що надійшли до щорічної прес-конференції Сергія Лаврова.

"Гарантії безпеки"

Москва, зокрема, вимагає від західних партнерів юридичних гарантій відмови від подальшого розширення НАТО на схід, від приєднання до блоку України і від створення військових баз в пострадянських країнах.

Нагадаємо, Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".

Раніше НАТО запропонувало Росії нові раунди переговорів щодо "гарантій безпеки".

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Російська ФедераціяУкраїнаНАТОБолгарияРумунія