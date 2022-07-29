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Грабуючи Україну, Росія порушує відразу три статті міжнародного права, - ISPR

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П'ятниця 29 липня 2022 14:52
Грабуючи Україну, Росія порушує відразу три статті міжнародного права, - ISPR Фото: грабуючи Україну, Росія порушує відразу три статті міжнародного права (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Мародерство української продукції, яким займається Росія на окупованих територіях, порушує відразу три статті Женевської конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт групи американських чиновників і аналітиків ISPR.

"Крім інших задокументованих звірств, скоєних Росією, розграбування України явно порушує міжнародне право. Стаття 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняє мародерство. Стаття 53 забороняє знищення приватної власності, крім випадків, коли "це абсолютно необхідно у зв'язку з військовими операціями". У статті 55 проголошується, що окупаційні сили "не можуть реквізувати продовольство... окрім як для використання окупаційними силами та адміністративним персоналом, і тільки якщо враховані потреби цивільного населення". Крім того, стаття 55 вимагає, щоб окупаційні сили "вживали заходів для забезпечення виплати справедливої вартості будь-яких реквізованих товарів", - вказується в першому звіті ISPR.

Аналітики групи зібрали докази по 50 випадків грабежу українського зерна і металу, але вони попереджають: це тільки верхівка незмірного айсберга, адже зараз неможливо дізнатися, скільки Росія награбувала в України. Однак її можна змусити заплатити за ці злочини, зокрема - шляхом виплати репарацій.

"У наступних звітах ISRP запропонує рекомендації щодо компенсації Росією завданих збитків. Наприклад, зараз заморожені російські активи на суму близько 300 мільярдів доларів (у США - на 38 мільярдів доларів). І чиновники в Європі і США рекомендували конфіскувати ці активи, щоб компенсувати втрати у війні", - підкреслили в ISPR.

Нагадаємо, раніше аналітики групи повідомили, що Росія вкрала з України понад півмільйона тонн зерна - в основному пшениці, кукурудзи та ячменю. Також були вивезені 11 тис.тонн металу, а 28 тис. тонн вже занурені на кораблі і будуть вивезені найближчим часом.

Зерно, за даними ISPR, відправляють для продажу в Туреччину і Сирію. А метал вивозиться на виробництва РФ, де з нього, в тому числі може бути вироблено зброю.

Своєю чергою компанія "Метінвест", якій належить вкрадений в Маріуполі метал, закликала своїх міжнародних партнерів і морські порти не приймати і не купувати метал з Росії, якщо його походження сумнівне. Генеральний директор компанії оцінив збитки від крадіжки металопродукції в 600 мільйонів доларів.

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