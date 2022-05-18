Росія знову продовжила заборону на польоти на півдні країни

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти на півдні країни до 25 травня. Заборона пов'язана з війною проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Росавіації.
Так, тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапа, Бєлгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь і Еліста.
Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.
Зазначимо, що Росія неодноразово продовжує обмеження на польоти поблизу українського кордону.
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