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Росія знову завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області. Аеропорт зруйновано

Фото: Росія знову завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 квітня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт, а в Дніпрі атакували аеропорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Telegram.

"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять", - написав Резніченко.

Він додав, що наразі кількість постраждалих з’ясовується.

"Щойно буде інформація - повідомлю", - додав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська завдали ракетних ударів по різних містах Дніпропетровської області. Було зруйновано інфраструктурний об’єкт та повідомлялося про постраждалого.

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ДніпроДніпропетровська областьВійна Росії проти України