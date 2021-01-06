Росія повернула своє судно-трубоукладчик в зону "Північного потоку-2"

Росія знову направила до датського острова Борнхольм своє єдине судно, здатне продовжити укладання труб газопроводу "Північний потік-2". Судно "Академік Черський" прибуло в район будівництва, кинутого більше року тому.

Про це свідчать дані глобальної системи позиціонування суден MarineTraffic.

Трубоукладчик на початку грудня 2020 року вже знаходиться декілька днів біля острова Борнхольм. Потім "Академік Черський" повернувся на територію Росії і встав на рейд Куршської коси недалеко від Калінінграда (колишній Кенігсберг).

Судно "Академік Черський" було закладено в 2007 році на верфі в Китаї, добудовано в Сінгапурі. Проект розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. Первісна назва судна - Jascon-18. У 2015 році судно куплено структурами "Газпрому" за 1 млрд доларів і перейменовано.

Нагадаємо, 1 січня, сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Зазначимо, норвезька компанія DNV GL відмовилася від сертифікації газопроводу "Північний потік-2" в разі завершення будівництва. Рішення пов'язане з санкціями США щодо трубопроводу.

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" в районі данського острова Борнхольм було зупинено у грудні 2019 року після введення санкцій США.