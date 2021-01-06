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Росія повернула своє судно-трубоукладчик в зону "Північного потоку-2"

Автор: Олександр Білоус

Судно "Академік Черський" в черговий раз прибули в зону будівництва кинутого

Росія знову направила до датського острова Борнхольм своє єдине судно, здатне продовжити укладання труб газопроводу "Північний потік-2". Судно "Академік Черський" прибуло в район будівництва, кинутого більше року тому.

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Про це свідчать дані глобальної системи позиціонування суден MarineTraffic.

Трубоукладчик на початку грудня 2020 року вже знаходиться декілька днів біля острова Борнхольм. Потім "Академік Черський" повернувся на територію Росії і встав на рейд Куршської коси недалеко від Калінінграда (колишній Кенігсберг).

Судно "Академік Черський" було закладено в 2007 році на верфі в Китаї, добудовано в Сінгапурі. Проект розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. Первісна назва судна - Jascon-18. У 2015 році судно куплено структурами "Газпрому" за 1 млрд доларів і перейменовано.

Нагадаємо, 1 січня, сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Зазначимо, норвезька компанія DNV GL відмовилася від сертифікації газопроводу "Північний потік-2" в разі завершення будівництва. Рішення пов'язане з санкціями США щодо трубопроводу.

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" в районі данського острова Борнхольм було зупинено у грудні 2019 року після введення санкцій США.

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