Росія втопила в Тихому океані старий елемент МКС. Він звільнив місце для нового модуля

Модуль "Пірс" успішно від’єднався від Міжнародної космічної станції. Космічний корабель "Прогрес" допоміг апарату вийти з орбіти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Роскосмосу ".

Як відзначає російське космічне агентство, близько о 17:42 "Прогрес" й "Пірс" успішно увійшли в атмосферу Землі й вже через 10 хвилин, елементи апаратів, що не згоріли - були затоплені на території кладовища космічних кораблів.

Варто відзначити, що кладовище космічних кораблів - закрита для судноплавства ділянка в Тихому океані за 3,9 тисячі кілометрів від Веллінгтона, що використовується для експлуатації решток космічних апаратів. Сьогодні, цю ділянку використовує російський Центр управління польотами задля "поховання" вантажних кораблів "Прогрес".

Международная космическая станция и летящие за ней грузовой корабль #ПрогрессМС16 вместе с модулем #Пирс.



Фото сделано в 15:39 мск с измерительного пункта ИПМ РАН, расположенного в районе города Уссурийск. pic.twitter.com/635EjhZ4bo — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 26, 2021

"Дана операція дозволила звільнити стикувальний вузол службового модуля "Зірка" російського сегмента МКС для прийому багатоцільового лабораторного модуля "Наука", - відзначає пресслужба Роскосмосу.

"Наука", зі свого боку, був запущений 21 липня 2021 року з космодрому Байконур.