Россия утопила в Тихом океане старый элемент МКС. Он освободил место для нового модуля

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Роскосмоса ".

Как отмечает российское космическое агентство, около 17:42 "Прогресс" и "Пирс" успешно вошли в атмосферу Земли и уже через 10 минут, элементы не сгоревших аппаратов - были затоплены на территории кладбища космических кораблей.

Стоит отметить, что кладбище космических кораблей - закрытый для судоходства участок в Тихом океане за 3,9 тысячи километров от Веллингтона, что используется для эксплуатации остатков космических аппаратов. Сегодня, этот участок использует российским Центром управления полетами для "захоронения" грузовых кораблей "Прогресс".

Международная космическая станция и летящие за ней грузовой корабль #ПрогрессМС16 вместе с модулем #Пирс.



Фото сделано в 15:39 мск с измерительного пункта ИПМ РАН, расположенного в районе города Уссурийск. pic.twitter.com/635EjhZ4bo - РОСКОСМОС (@roscosmos) July 26, 2021

"Данная операция позволила освободить стыковочный узел служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", - отмечает пресс-служба Роскосмоса.

"Наука", со своей стороны, был запущен 21 июля 2021 года с космодрома Байконур.