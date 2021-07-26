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Россия утопила в Тихом океане старый элемент МКС. Он освободил место для нового модуля

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Россия , Понедельник 26 июля 2021 18:46
Россия утопила в Тихом океане старый элемент МКС. Он освободил место для нового модуля Фото: модуль Пирс освободил место на МКС (https://twitter.com/novitskiy_iss)
Автор: Сергей Пышкин

Модуль "Пирс" успешно отсоединился от Международной космической станции. Космический корабль "Прогресс" помог аппарату выйти с орбиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Как отмечает российское космическое агентство, около 17:42 "Прогресс" и "Пирс" успешно вошли в атмосферу Земли и уже через 10 минут, элементы не сгоревших аппаратов - были затоплены на территории кладбища космических кораблей.

Стоит отметить, что кладбище космических кораблей - закрытый для судоходства участок в Тихом океане за 3,9 тысячи километров от Веллингтона, что используется для эксплуатации остатков космических аппаратов. Сегодня, этот участок использует российским Центром управления полетами для "захоронения" грузовых кораблей "Прогресс".

"Данная операция позволила освободить стыковочный узел служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", - отмечает пресс-служба Роскосмоса.

"Наука", со своей стороны, был запущен 21 июля 2021 года с космодрома Байконур.

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