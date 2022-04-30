Росія вкрала на окупованих територіях сотні тисяч тонн зерна, - МінАП

Російські сили вже вкрали "кілька сотень тисяч тонн" зерна на окупованих ними територіях України. Заступник міністра агарної політики Тарас Висоцький побоюється, що окупанти вивезуть і решту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Висоцького під час телемарафону.

Висоцький повідомив, що всього на окупованих територіях перебувало 1,5 млн тонн зерна. Він висловив побоювання, що більша частина цього зерна також може бути вкрадена російськими військами.

Раніше Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна на окупованій нею території, що збільшило загрозу глобальній продовольчій безпеці, створювану зривами весняної сівби і блокуванням українських портів під час війни.