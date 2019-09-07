Росія утримує ще понад 100 українців, - адвокат

На території Російської Федерації та окупованого Криму незаконно утримують ще понад сотню українських громадян. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат звільнених українських моряків Микола Полозов.

За словами адвоката, російська влада продовжує утримувати понад 100 незаконно засуджених українців. Полозов висловив сподівання, що всі незаконно засуджені російською владою українські громадяни будуть звільнені в рамках подальшого виконання мінських угод.

"Мова йде не маріонеткові "ЛНР" та "ДНР", а про тих, хто утримується безпосередньо російською владою. З огляду на вже особистий контакт президента (України - ред.) Зеленського з президентом (Росії - ред.) Путіним, може бути, що в рамках подальшого виконання мінських домовленостей однією з умов буде звільнення цих людей", - пояснив адвокат.

Коментуючи терміни проведення наступного обміну Полозов зазначив, що все залежить від волі Кремля.

"Якщо Путін вважає що це можливо, то це відбудеться найближчим часом", - додав він

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну повернулися 24 українські моряки та 11 політв'язнів, які були незаконно засуджені Російською Федерацією. Звільнені українці прибули на літаку в аеропорт "Бориспіль", де їх зустрічали родичі, журналісти, а також президент України Володимир Зеленський.