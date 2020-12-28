Росія і Туреччина перекинули в Сирію військові підрозділи

Заступник керівника російського центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії В'ячеслав Ситник заявив, що в Сирію для стабілізації ситуації прибули підрозділи військової поліції Росії. Водночас Туреччина направила щонайменше 45 вантажівок, що перевозили військових і матеріально-технічні засоби.

Про це повідомляє "Газета.ru".

За словами Ситника, нестабільна ситуація відмічається в районі Айн-Ісса, де ведуться обстріл.

"Раніше на переговорах з турецькою стороною було досягнуто домовленості про розміщення спільних російсько-сирійських постів", - сказав Ситник.

Сирійський центр моніторингу прав людини (SOHR) вказує, що Туреччина продовжує спрямовувати більше військових в північно-східну Сирію.

Кількість турецьких військових, які увійшли до зони деескалації з моменту вступу в силу нового режиму припинення вогню, зросла до 7745, крім сотень нових військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, які загострили напруженість у країні. Ці кроки мали стати сигналом для Росії.

США оголосили про введення санкцій проти сирійського бізнесмена, а також дев'яти компаній, які є близькими бізнес-партнерами режиму Башара Асада в Сирії. Санкції загрожують і іноземцям, які взаємодіють з людьми з цього списку.