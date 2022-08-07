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РФ зазнає невдач в Україні через масові звільнення та вбивства генералів, - розвідка Британії

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Україна, Неділя 07 серпня 2022 08:32
РФ зазнає невдач в Україні через масові звільнення та вбивства генералів, - розвідка Британії Фото: Олександр Дворніков (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Низька ефективність армії РФ під час її вторгнення в Україну дорого обійшлася військовому керівництву країни-агресора. Що, швидше за все, призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як звітує іноземне відомство, командувачі Східного та Західного військових округів Росії, швидше за все, втратили командування.

Зокрема, генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача Східним військовим округом у травні 2022 року.

Також зазначається, що генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував Західним військовим округом з 2018 року, був відсутній на дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року. Припускається, що його, ймовірно, замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Крім того, генерал Олександр Дворніков згодом був усунутий після того, як отримав загальне командування так званою "спецоперацією" в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

"До цих звільнень додається щонайменше 10 російських генералів, убитих на полі бою в Україні. Кумулятивний вплив на послідовність командування, ймовірно, сприяє тактичним і оперативним труднощам Росії", - підсумовують у розвідці Британії.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що з початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України. Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.

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