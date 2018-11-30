Росія стягнула винищувачі на аеродром "Бельбек" біля окупованого Севастополя

Ілюстративне фото (twitter.com airforce.ru)

На супутникових знімках зафіксовані 16 літаків СУ-27

В окупований Росією Криму на відкриті стоянки аеродрому "Бельбек", що знаходиться поблизу м. Севастополь, РФ стягнула винищувачі та іншу військову техніку. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

Зазначається, що супутниковою зйомкою зафіксовано 24 одиниці літаків винищувальної авіації, серед яких 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків - МІГ-29. А також виялено близько 150 спецавтомобілів та іншої військової техніки.

"За оцінками фахівців збільшення кількості стоянок літаків та місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей з прийому бойової авіації, у тому числі стратегічної. Такі дії Російської Федерації знову підтверджують той факт, що країна-окупант розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у квітні 2018 у Криму поблизу міста Севастополь виявлено будівництво другої посадкової смуги на військовому аеродромі "Бельбек". Відповідні дані було отримано за допомогою космічної зйомки. Нова смуга розташована паралельно до вже існуючої ЗПС і матиме довжину близько 4 тисяч метрів.

"Бельбек" є аеродромом спільного базування, на якому з 90 років була розташована 204 бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України, а також виконувалися цивільні рейси з перевезення пасажирів. З 2002 року "Аеропорт "Бельбек" отримав статус міжнародного.

Після анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році аеродром "Бельбек" обслуговував виключно військово-повітряні сили РФ і цивільні рейси не здійснювались. Натомість, на його базі були розташовані два авіаційні полки ВПС РФ.