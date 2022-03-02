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Росія стягує війська до Києва. В Бучі і Гостомелі тривали бої, - Кличко

Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує атакувати столицю України і стягує війська. У населених пунктах Буча та Гостомель тривали активні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ", - заявив Кличко.

Голова столиці закликав киян не покидати домівки та не піддаватися паніці. Крім того, Кличко нагадав, що ворог веде інформаційну війну, тому розповсюджує велику кількість фейків.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на телевежу в Києві зруйнована адміністративна будівля.

Також вчора російські окупанти обстріляли меморіальний комплекс Бабин Яр.

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