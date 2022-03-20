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Росія зіткнеться з великими наслідками, якщо застосує хімзброю в Україні, - США

Фото: постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія зіткнеться з великими наслідками з боку Сполучених Штатів, якщо застосує хімічну зброю в ході вторгнення в Україну

Про це заявила постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми бачимо, що відбувається, і це знову ж спроба росіян використовувати фальшивий прапор. Вони просувають те, що, можливо, збираються зробити. Ми бачили, як це відбувалося раніше. Саме вони використовували хімічну зброю... І ми стурбовані тим, що вони можуть застосувати хімічну зброю в Україні", - заявила вона.

При цьому вона підкреслила, що якщо Кремль перейде на новий рівень ескалації, то США будуть агресивно реагувати на те, що вони роблять.

"Ви вже бачили наслідки наших дій проти Росії і проти Путіна, і вони відчувають ці наслідки. І вони відчують ще більше, якщо приймуть це сумне рішення застосувати хімічну зброю", - додала постпред США в ООН.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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