RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою, - Подоляк

Автор: Сергій Щербина

Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою. Оскільки всі наслідки, ризики та обсяги руйнування при обстрілі Запорізької АЕС вже були продумані російською владою заздалегідь.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні і цілій Європі масштабна танкова атака, спрямована проти Запорізької атомної станції. Наслідки, ризики, обсяги руйнувань - все було продумано російськими заздалегідь. Тобто буквально кожен російський військовий, задіяний в цій атаці, прекрасно розумів всі можливі наслідки. І це потрібно враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні. Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою", - заявив він.

Радник керівника ОП заявив, що будь-який постріл з танка, будь-яке попадання ракети або авіабомби по Запорізькій АЕС може призвести до жахливої катастрофи.

"Запорізька АЕС це найбільша атомна станція в Європі. Якщо там трапиться непоправне, це буде мінімум в шість разів страшніше, ніж Чорнобиль", - заявив він.

Подоляк заявив, що Росія воює з умисним порушенням всіх конвенцій, законів і правил війни, намагаючись заподіяти максимальні збитки українській інфраструктурі і людям, щоб викликати максимальні панічні настрої.

"Можливо, у наших партнерів є деяке непорозуміння того, що робить Росія", - повідомив він.

Він підкреслив, що Україна закликає світ до негайного посилення санкцій проти Росії.

"Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона повинна понести максимальну відповідальність", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль, оскільки танкісти обстрілювали Запорізьку АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти УкраїниЗапорожская АЭС