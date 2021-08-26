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Росія свідомо намагається заблокувати обмін полоненими, - Україна в ТКГ

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 20:11
Росія свідомо намагається заблокувати обмін полоненими, - Україна в ТКГ Фото: Росія продовжує блокувати обмін полоненими (t.me/OP_UA)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вкотре спробувала перевести засуджену в Україні за тероризм представницю "ДНР" Майю Пирогову в якості консультанта до Гуманітарної підгрупи ТКГ. Українська делегація переконана у тому, що країна-агресор свідомо блокує обмін полоненими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ТКГ.

"Слід зазначити, що відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як відеоконференцію покинула громадянка України Майя Юр’ївна Пирогова, засуджена в Україні за тероризм", - відзначає пресслужба.

Українська делегація розцінює подібний вчинок з боку Російської Федерації, як чергову спробу заблокувати обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Російська Федерація вкотре зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ.

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