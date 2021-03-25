Росія створить новий полк ВДВ в окупованому Криму

Міністерство оборони Російської Федерації панірує створити в окупованому Криму десантно-штурмовий полк з пунктом постійної дислокації у Феодосії. Новий полк повітряно-десантних військ буде створений на базі 56-ї десантно-штурмової бригади, яка зараз знаходиться в місті Камишин у Волгоградській області.

"В рамках нарощування бойових можливостей військ в цьому році планується завершити розгортання третього десантно-штурмового полку 76-ї дивізії в Пскові, до кінця року переформувати 56-у десантно-штурмову бригаду в 56-ї десантно-штурмовий полк до пункту постійного базування у Феодосії", - сказав Шойгу.

Міністр оборони РФ зазначив, що повітряно-десантні війська "вийшли на новий якісний рівень оперативного реагування на загрози військової безпеки країни".

"Діяльність Повітряно-десантних військ спрямована не тільки на підвищення бойового потенціалу, але й на вдосконалення системи управління, розвиток об'єктів інфраструктури, зокрема в Республіці Крим, Псковської і Омській областях", - додав він.