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Росія створить новий полк ВДВ в окупованому Криму

Новость на русском → Москва, Четвер 25 березня 2021 13:48
Росія створить новий полк ВДВ в окупованому Криму Фото: Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство оборони Російської Федерації панірує створити в окупованому Криму десантно-штурмовий полк з пунктом постійної дислокації у Феодосії. Новий полк повітряно-десантних військ буде створений на базі 56-ї десантно-штурмової бригади, яка зараз знаходиться в місті Камишин у Волгоградській області.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передають "Известия".

"В рамках нарощування бойових можливостей військ в цьому році планується завершити розгортання третього десантно-штурмового полку 76-ї дивізії в Пскові, до кінця року переформувати 56-у десантно-штурмову бригаду в 56-ї десантно-штурмовий полк до пункту постійного базування у Феодосії", - сказав Шойгу.

Міністр оборони РФ зазначив, що повітряно-десантні війська "вийшли на новий якісний рівень оперативного реагування на загрози військової безпеки країни".

"Діяльність Повітряно-десантних військ спрямована не тільки на підвищення бойового потенціалу, але й на вдосконалення системи управління, розвиток об'єктів інфраструктури, зокрема в Республіці Крим, Псковської і Омській областях", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що Росія перетворила окупований Крим у військову базу.

Також минулого тижня глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що не виключає російської атаки з півдня.

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