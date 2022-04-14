Росія створює в Маріуполі гетто: мешканців змушують одягати білі стрічки для "приманки" снайперів

"Небезпека для мешканців. Окупанти спонукають маріупольців вдягати білу стрічку, як позначку "свій". Фактично, таким чином росіяни ще раз використовують цивільне населення для "приманки" для снайперів та воїнів нашого війська. Оскільки саме така позначка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реального ворога. Цинізм у всьому", - написав Андрющенко.

За його словами, також стала поступати інформація про запровадження окупантами окремих "пропусків" - дозволів на пересування містом.

"Уточнюємо, але в купі зі спец позначками "свій" все це нагадує реальну сегрегацію та перетворення Маріуполя на реальне гетто для українців за калькою нацистів у Львові та Польші. Вже навіть не дивує", - наголосив Андрющенко.

Він також попередив, що в Лівобережному районі від парку "Веселка" починається зона небезпеки.

"В районі площі Перемоги та бульвару Меотиди зона прямих бойових зіткнень, до того ж працюють снайпери. Приморській район в районі порту залишається найгарячішою зоною боїв. Від пляжу піщаний до Стрілки знов обстріли реактивною артилерією та бомбардирка з літаків. Центральний район безпечний лише в зоні 23-17 мікрорайонів, все інше зона перманентних вуличних боїв. Тому прохання утриматись від в’їзду та від пересування у вказаних зонах (повідомляйте близьким)", - закликав Андрющенко.

При цьому він наголосив, що вихід та виїзд з міста фактично неможливий.

"Поодинокі випадки випуску з міста лише за умови розміщення у Мангушському та Нікольському районах з наступною фільтрацією. Фільтрація займає часу до нескінченності, що ще раз підтверджує наші побоювання в намаганні росіян зупинити евакуацію на контрольовану Україною територію", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Маріуполі російські окупаційні війська влаштували так звану "зачистку". Вони шукають нібито "нацистів", вбивають людей, фотографуючись з тілами та примусово мобілізують чоловіків до "ДНР".

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