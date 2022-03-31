Росія зосередить свої удари на чотирьох напрямках, серед них Київ, - Пентагон

Російські окупанти готуються завдати нові авіаудари по території України. Цього ж разу у чотирьох напрямках, у тому ж числі й по Києву.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами одного з високопосадовців Пентагону, Росія зосереджена в відповідних напрямках:
"Ми бачимо, що росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів, вильотів літаків, за останні 24 години більш ніж на 300, та їх удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі, про який ми говорили раніше, на південь від Харкова, а потім у зоні операції об'єднаних сил, переважно на Донбасі, це чотири райони, де вони проводять більшість своїх ударів", - заявив чиновник.
Також він зауважив, що Київ й надалі є під загрозою, попри те, що Росія заявила про відступ.
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