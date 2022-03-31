Росія зосередить свої удари на чотирьох напрямках, серед них Київ, - Пентагон

За словами одного з високопосадовців Пентагону, Росія зосереджена в відповідних напрямках:

Київ;

Чернігів;

Ізюм;

Донбас.

"Ми бачимо, що росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів, вильотів літаків, за останні 24 години більш ніж на 300, та їх удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі, про який ми говорили раніше, на південь від Харкова, а потім у зоні операції об'єднаних сил, переважно на Донбасі, це чотири райони, де вони проводять більшість своїх ударів", - заявив чиновник.

Також він зауважив, що Київ й надалі є під загрозою, попри те, що Росія заявила про відступ.