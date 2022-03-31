RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія зосередить свої удари на чотирьох напрямках, серед них Київ, - Пентагон

Фото: Росія зосередить свої удари на чотирьох напрямках, серед них Київ (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти готуються завдати нові авіаудари по території України. Цього ж разу у чотирьох напрямках, у тому ж числі й по Києву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами одного з високопосадовців Пентагону, Росія зосереджена в відповідних напрямках:

  • Київ;
  • Чернігів;
  • Ізюм;
  • Донбас.

"Ми бачимо, що росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів, вильотів літаків, за останні 24 години більш ніж на 300, та їх удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі, про який ми говорили раніше, на південь від Харкова, а потім у зоні операції об'єднаних сил, переважно на Донбасі, це чотири райони, де вони проводять більшість своїх ударів", - заявив чиновник.

Також він зауважив, що Київ й надалі є під загрозою, попри те, що Росія заявила про відступ.

Війна Росії проти України триває тридцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїна