Росія знову зірвала засідання ТКГ щодо Донбасу

Російська Федерація знову не взяла участь у позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Засідання було скликане на 11 годину 19 лютого 2022 року з ініціативи координатора ОБСЄ в ТКГ з метою термінового обговорення безпекової ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву української делегації в ТКГ.

" Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України", - йдеться в повідомленні.

Водночас деградація безпеки вздовж усієї лінії розмежування та провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях викликають суттєву стурбованість української сторони, зазначили в делегації.

Під час консультацій із Координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів щодо проведення наступальної операції.