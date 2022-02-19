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Росія знову зірвала засідання ТКГ щодо Донбасу

Автор: Олександр Білоус

Російська Федерація знову не взяла участь у позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Засідання було скликане на 11 годину 19 лютого 2022 року з ініціативи координатора ОБСЄ в ТКГ з метою термінового обговорення безпекової ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву української делегації в ТКГ.

" Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України", - йдеться в повідомленні.

Водночас деградація безпеки вздовж усієї лінії розмежування та провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях викликають суттєву стурбованість української сторони, зазначили в делегації.

Під час консультацій із Координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів щодо проведення наступальної операції.

Нагадаємо, напередодні спецпредставник глави ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен повідомив, що Тристороння контактна група (ТКГ) 19 лютого збереться на позачергове засідання через загострення на Донбасі.

Раніше в українській делегації в ТКГ заявили, що російська сторона відмовилася брати участь у позачерговому засіданні 18 лютого, яке ініціював Київ.

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ДонбасМинск