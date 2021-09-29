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Росія зірвала нараду ОБСЄ у Варшаві, - Блінкен

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію в тому, що вона заблокувала проведення щорічної наради ОБСЄ з питань людського виміру. Її планувалося провести у Варшаві 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу США.

Він зазначив, що Штати очікують, що ОБСЄ і країни-учасниці організації почнуть проводити заплановані зустрічі, теми яких присвячені правам людини.

Блінкен підкреслив, що США продовжать робити все необхідне, щоб привернути увагу до проблем в області прав людини в регіоні ОБСЄ.

"На жаль, нарада ОБСЄ з людського виміру у 2021 році не відбулася через рішення уряду Росії заблокувати цю зустріч. Ми глибоко шкодуємо у зв'язку з цією спробою російської влади заблокувати контроль над погіршенням становища в області прав людини", - заявив Блінкен.

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ОБСЄ