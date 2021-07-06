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Росія зірвала сьогодні консультації політичної робочої групи ТКГ, - Гармаш

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 16:35
Росія зірвала сьогодні консультації політичної робочої групи ТКГ, - Гармаш Фото: Сергій Гармаш, член делегації України в ТКГ (facebook.com sergiy garmash)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська сторона зірвала консультації в політичній робочій групі ТКГ, які мали пройти сьогодні, 6 липня. Її представники "втягнули" на засідання так звану представницю тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України Майю Пирогову, засуджену в Україні за терористичну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника України в ТКГ Сергія Гармаша.

"Сьогодні в політичній рабгрупі ТКГ відбувся, так би мовити, дебют нового модератора від ОБСЄ Сільвії Берманн. Було підленько з боку представника Росії Дмитрівського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації - формальним засіданням", - написав Гармаш.

За його словами, в офіційних засіданнях ТКГ українська сторона може бути представлена тільки в повному складі, з представниками ОРДЛО від України. "Раз засідання оголошено офіційним - ми з Казанським сіли за стіл переговорів", - уточнив він і додав, що в Донецьку все-таки вирішили зірвати діалог і "втягнули", так би мовити, в студію Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність.

"Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної "кімнати переговорів. Згодом вийшли і всі інші", - уточнив він.

Гармаш зазначив, що новий модератор від ОБСЄ "в особистому спілкуванні дуже приємна жінка". "Але на загальній неформальній сесії новий модератор заявила про збереження старих "практик". А саме:" не цікавитися статусом учасників робочої групи", - додав представник України.

Він звернув увагу, що в комплексі заходів прямо записано, що робочі групи "відображають склад ТКГ". На сьогодні, уточнив Гармаш, "люди з Донецька і Луганська"офіційно не представляють нікого з членів ТКГ".

"По суті, це означає, що в процесі так і не з'явиться другої сторони конфлікту: Росія буде заявляти, що вона посередник, а її особи з Луганська і Донецька будуть продовжувати самопроголошувати себе "сторонами конфлікту", не маючи при цьому ніякої суб'єктності", - підкреслив він.

"Ну а якщо немає другої сторони, то і конструктивний діалог неможливий", - резюмував Гармаш, висловивши побоювання, що зміна модераторів може перетворитися на втрачений шанс почати реальний діалог про політичне врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, вчора, 5 липня, українська делегація в ТКГ відреагувала на загострення ситуації на Донбасі, яке призвело до загибелі військовослужбовців. Очікувалося, що Україна сьогодні обговорить це питання на засіданні групи.

Зазначимо, 23 червня у ТКГ змінилися два модератори від ОБСЄ.

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