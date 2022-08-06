Росія зібрала для наступу на Миколаїв близько 25 тисяч солдатів, - The Times

Видання, посилаючись на дані української розвідки, зазначає, що протягом останніх тижнів РФ перекинула з Донбасу та Криму на південь велику кількість живої сили. Йдеться про дев'ять російських підрозділів чисельністю 500-800 осіб.

Наразі на західному березі Дніпра, ймовірно, знаходиться до 10 тисяч російських солдатів. Їх мета - оточити Миколаїв.

У ЗМІ пояснюють, що таким чином РФ хоче відповісти на просування українських військ на півдні, оскільки ЗСУ за останній місяць відсунули лінію фронту від Миколаєва приблизно на 2 кілометри.

Крім того, наступ на Миколаїв допоможе армії РФ просунутися до Одеси, а також унеможливить обстріли мостів біля Херсону з систем HIMARS.