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Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський

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Україна, П'ятниця 06 травня 2022 19:51
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Наразі немає ознак того, що війна Росії проти України скоро завершиться. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Chatham House.

Президент пояснив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якомога швидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відбудову зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані в Росії.

"Сьогодні 72-та доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання від російської сторони, щоби завершити її. І ми не бачимо задовільних вирішень щодо викликів, які спровокувала Росія цією війною", - говорить Зеленський.

Президент наголосив, що російсько-українська війна матиме глобальні наслідки в багатьох царинах. Передовсім, ідеться про виклики для продовольчої безпеки сотень мільйонів людей, зокрема на Близькому Сході. Адже, за словами Зеленського, порушені традиційні ланцюжки постачання ключових продуктів харчування в регіоні.

"З 24 лютого не було жодного дня, щоб ми не вели переговори щодо надання нам зброї, посилення санкцій проти Росії тощо. І не було жодного дня, коли ми б не вели перемовини щодо безпечного виходу і "зеленого коридору" для людей, які перебувають в облозі в Маріуполі", - сказав Зеленський.

Президент додав, що світові лідери починають усвідомлювати глобальні наслідки цієї війни, хоча в перші дні вони мали песимістичні очікування щодо здатності України чинити відсіч російській агресії.

Нагадаємо, Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів та військових.

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