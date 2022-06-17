"Це загроза для 15% валового внутрішнього продукту країни, основна частина економіки знаходиться під вогнем", - заявив Греф, колишній міністр економіки, на щорічному російському міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, куди крім громадян РФ приїхали також таліби і ватажки угруповання "ДНР".

Греф, чий банк розглядається як представник російської економіки, оскільки він тримає більшу частину депозитів населення і корпоративних кредитів, підрахував, що на країни, які ввели санкції проти Росії, припадає 56% її експорту і 51% імпорту.

"В результаті - і якщо ми нічого не зробимо - нам може знадобитися близько десяти років, щоб повернути економіку на рівень 2021 року", - сказав Греф, закликаючи до структурного реформування російської економіки.

Санкції щодо російських банків в значній мірі обмежили фінансові операції з іноземними контрагентами, в той час як Росія також не може отримувати обладнання і деталі, необхідні для її автомобільної, енергетичної та авіаційної промисловості.

За словами Грефа, вантажоперевезення скоротилися в шість разів, а перевезення морським і повітряним транспортом також були утруднені через санкції, що забороняють російським авіакомпаніям літати в західному напрямку, а суднам під російським прапором був заборонений вхід в порти ЄС.

Західні країни ввели економічні санкції проти Росії, найсуворіші, з якими стикалася країна в сучасній історії, після того, як 24 лютого Москва вторглася в Україну.

Російські активи відразу ж постраждали, і споживчі ціни різко зросли, що спонукало владу ввести контроль за рухом капіталу, підвищити ключову ставку і обмежити можливість іноземних інвесторів продавати свої активи в Росії.

Визнавши серйозні невдачі, російські офіційні особи заявили, що справи в економіці йдуть краще, ніж спочатку очікувалося, при цьому деякі потоки вже диверсифікуються, а більш високі ціни на енергоносії - частково в результаті санкцій - допомагають державним доходам.